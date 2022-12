A rendezvénysorozat december 27-én az immár negyedik Balkán Fesztivállal indul – pontosabban volt már egy előrendezvény december 16-án a Csik zenekarral. Trubics Zorán főszervező igazi délszláv világhírességet nyert meg erre az alkalomra, Lepa Brena (Fahreta Živojinović) népdalénekes, színésznő érkezik, aki az egykori Jugosz­lávia legismertebb előadója volt az egész kontinensen. Lepa Brena kétórás showműsort hoz az Expo Center Zsolnay termébe jövő kedden 19 órakor, utána hajnalba nyúló bál következik a Baranya zenekarral és a Selo Orkestarral. Hogy a hangulat valóban délszláv legyen, a gasztronómia is illeszkedik az eseményhez: horvát söröket és délszláv ételeket lehet fogyasztani.

December 28-án újdonságként svábnapot is rendeznek. A Leőwey Gimnázium tánc­csoportja, a véméndi Sextett, és a nemzetközi hírű osztrák Junge Paldauer zenekar lép fel, ugyancsak hajnalig lehet bálozni, s ezúttal sváb ételkülönlegességekből választhatunk.

Új színfolt, hogy december 29-én 19 órakor az Expo Center fűtött termében Korda György és Balázs Klári fog fellépni – a programban hallhatjuk továbbá a pécsi Made in B és a VoiSingers ének­együttest is. Aztán a hagyományoknak megfelelően december 30-án 19 órakor előszilveszteri koncertet ad a Neoton Família a Városi Sportcsarnokban. Ez is átnyulik a következő napba, a koncert után retró diszkó lesz DJ Bogárral.