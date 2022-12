Az értéktelenség, a lelketlenség, a szeretethiány, az érzéketlenség adta a kulcsát Spiró György drámájának az 1980-as évek közepén. Mert a Csirkefej eredetileg a szocializmusban a mélyszegénységben, a társadalom peremén élők üres létét igyekezett némi iróniával bemutatni, egyúttal Gobbi Hildának kínált több éven át rendkívüli jutalomjátékot. Nagy sikerű film is készült belőle, szóval akad épp elég összehasonlítási alap az új értelmezéshez. Számomra most pedig az volt leginkább félelmetes, hogy elképzeltem ezt a kizárólag önmagunkra figyelő, ösztönéletű, a környezetében mindenkit érzelmileg és szellemileg is kizáró társaságot panelházban, társasházban, családi házas utcában, és rádöbbentem, napjainkban is széles az a tábor, aki így él!