A programra december 10-én, szombaton kerül sor. Délután 14 órától közösen díszíthetik fel a helyiek a falu karácsonyfáját, amely a templomkertben kap helyet. Ehhez a lakosság által hozott díszekre lesz szükség, ezek kerülnek majd a közös fára, így minden résztvevő hozzájárulhat ahhoz, hogy ünnepi köntösbe öltözzön.

Ezt követően közös sütéssel folytatódik a délután, különböző formájú mézeskalácsokat formázhatnak és díszíthetnek a Csuhé Múzeumnál. A szervezők harapnivalóról is gondoskodnak. Zsíros kenyérrel, forró teával, fűszeres forralt borral, illetve természetesen mézeskaláccsal olthatják éhségüket és szomjukat a szentlászlóiak.

Advent idején egyébként a település is bekapcsolódik a Csorba Győző Könyvtár „Szerezz örömöt!” cipősdoboz-akciójába, melyet a Kémes az Ormánságért Egyesülettel szerveznek. Ennek keretén belül a hagyományos dobozokba elhelyezett ajándékok és tartós élelmiszerek mellett focilabdákat is gyűjtenek a rászoruló gyermekek számára. A szentlászlóiak december 12-éig adhatják le az ajándékokat erre a jótékony célra a helyi könyvtárban, ahol gondoskodnak a szállításról is.