A Delivery for Christmas (Karácsonyi kiszállítás) című filmben egy rosszindulatú munkatárs machinációja után a főszereplő futárlánynak és egy segítőkész ügyfélnek a megfelelő személyeknek kell kézbesíteni az elkallódott karácsonyi ajándékokat december 24-én.

Szinte mindannyian tudjuk, hogy mennyi idegeskedéssel jár az, amikor karácsony előtt várjuk, hogy időben megérkezzen a futár a rendelt ajándékokkal. Biztos vagyok benne, hogy nemegyszer átfutott már az agyunkon, hogy mi lenne, ha elveszne a csomagunk vagy éppen másnak lenne kiszállítva. Ebben a filmben pont ez történik, és a félre kézbesített rendelések csupa-csupa meglepetést tartalmaznak megváltoztatva az emberek életét.

Hasonlíthatnám az alkotást az Igazából szerelemhez, hiszen több ember életét is nyomon követhetjük, amely olykor-olykor megmosolyogtatja a nézőt. De olyan életutakat is látunk, ami kissé elszomorítja az embert, de a film végére minden megoldódik. Egyes történetek vidám, mások keserédes véget érnek. De ezzel nincs is probléma, hiszen az élet nem mindig habos torta tetején egy cseresznyével.

A főszereplők között is kialakul egy kisebb románc, de nem hangsúlyos. És nem is azt a tipikus szerelmi szálat kapjuk, hogy egy nap alatt szerelembe esnek, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Inkább csak érdeklődés alakul ki kettejük között, ami így is képes megmelengetni a romantikus lelkek szíveit.