Aztán mégsem lett a Sziámi a magyar alternatív zene zászlóshajója – de talán nem is akart az lenni soha. Zeneileg ugyan kicsit elszürkült a koncepció, de a szövegek a mai napig ütnek. Müller Péter ugyanis nagyon érzi a szavak erejét, tudja, hogyan kell egymás mögé tenni szinte banális kifejezéseket úgy, hogy a végére mégis egy nagy egésszé álljon össze a történet. („Nem tudom eldönteni, szívem, hogy hamburger vagy hot-dog. Nem tudom eldönteni, szívem, hogy itt rosszabb vagy ott jobb. Nem tudom eldönteni, szívem, mellesleg nem is érdekel. És most már biztos maradok, mert tudom hogy menni kell. És most majd nem veszek semmit, bár nagyon szépen mennek fel az árak. És veled nekem a legjobb, úgyhogy én nem maradok nálad.”)