Biki Endre Gábor kiemelte azt is, hogy az évtizedek alatt az oszlopok díszei, díszítő elemei is többször változtak, de az 1990-es évek utáni felújításkor elvesztette a vakolatba mélyített vonaldíszeket, és a csúcsokon található formákat. – Most, hogy a templom külső felújítása elkészült, a rossz állagú kapuoszlopok felújítása is esedékessé vált. Horváth Sándor, a kegytemplom korábbi plébánosának ajándéka volt a két díszelem, melyek felkerültek az oszlopok csúcsaira. A kapuoszlopok felújításának száznegyvenezer forintos költségét a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör finanszírozta. A munkálatok, amint az időjárás engedi, befejeződnek – áll a beszámolóban.

Mindemellett felkerült a kegytemplom falára a műemléket jelző új tábla is, amely – Biki Endre Gábor múltidézője szerint – eredetileg 1960-as évek végén került fel a homlokzatra. Akkor megyeszerte azonos stílusú, homokkő táblákba vésték a műemlék épületek feliratait. A bevésett írás azonban téves és pontatlan adatokat közölt, az utóbbi években pedig a betűk is megkoptak. A templomgondnok által tervezett új táblát Hang Csaba kőfaragómester készítette el – ennek kilencvenezer forintos költségét szintén a Máriakéméndi Kegy­templomért Baráti Kör finanszírozta.

Mint ismeretes, következő projektként a harang felújítását szeretnék megvalósítani, amely 2022 szeptember vége óta nem üzemel. A hangszerkezet renoválása 800 ezer forintba kerül, ehhez várják a támogató adományokat.