A Püspöki Kincstárban – amelynek rendezvényei regisztrációhoz kötöttek – december 3-án 16 órai kezdettel múzeumpedagógiai foglalkozás keretében a Mikulás házába látogathatnak el az óvodások. December 10-én ugyanitt adventi ostyasütésre várják a családokat. December 17-én Szimatolj, fülelj, tapints! című foglalkozáson a karácsony titkával rendhagyó módon ismerkedhetnek meg a résztvevők.

A Magtár Látogatóközpont december 3-án adventi kerámia festödével várja a gyerekeket és felnőtteket. December 18-án délután pedig a Magtárból indulva „Szállást keres a Szent Család” zenés, énekes ájtatosságra kerül sor a belvárosban.



Idegenvezetők is várják az érdeklődőket



Templomi vezetések is várják az érdeklődőket az adventi időszakban: december 10-én 15 órakor a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom (Dzsámi), 17-én pedig a székesegyház ismerhető meg az idegenvezetés keretében. Utóbbit, mint liturgikus teret Kovács József püspöki titkár mutatja be. December 11-én 15 és 16 órai kezdettel pedig az Élő kövek című interaktív idegenvezetési alkalmakon fiatal önkéntesek mutatják be a kereszténység üzenetét a székesegyház művészeti alkotásain keresztül, a kötetlen beszélgetések során pedig a látogatók kérdéseire is válaszolnak. A Pécsi Egyházmegyei Könyvtárban december 3-án és 10-én 10 órai kezdettel adventi könyvtárnyitogató címmel történeti bemutatóval egybekötött idegenvezetést tartanak – a programra regisztrálni a [email protected] címen lehet.

Ugyanezeken a napokon 15 órától a Pécsi Székeskáptalani Levéltár és az állandó levéltári kiállítás tekinthető meg idegenvezetéssel. Regisztráció: https://archivum.pecsiegyhazmegye.hu/intezmeny/leveltar-latogatas.