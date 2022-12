Szilveszter este és délután sem maradnak színházi élmény nélkül a pécsiek, Ken Ludwig Primadonnák című bohózata kerül műsorra az év utolsó napján. A sikerrel játszott produkcióra már minden jegy elkelt.

– Évtizedes hagyomány, hogy szilveszterkor együtt ünnepelünk, rendszerint nagy érdeklődés fogadja a programot

– mondta lapunknak a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója, Lipics Zsolt.

– Egy pohár itallal várjuk a nézőket, én is ott leszek. Közösen koccintunk az új év örömére, egy kis beszélgetésre is nyílik ilyenkor lehetőség – tette hozzá.

Januárban új bemutatókra is számíthat a közönség, 21-én Molière Don Juan című vígjátéka lesz először látható a nagyszínházban, amelyre már el is kezdődtek a próbák. A címszerepet Köles Ferenc játssza és Uhrik Teodórát is láthatjuk a darabban.

Ennek idei különlegessége az is, hogy mivel Rossini A sevillai borbély című operájának bemutatóját halasztani kényszerülnek, helyette a Don Juan című kerül a 2022/2023-as évad nagyszínházi bérlet előadásai közé.