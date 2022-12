Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Az üvegcipő (Sipos László bérlet, 19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: A diótörő – karácsonyi varázslat. Zene, tánc és mese egy estén (15.00 és 19.00).

Széchenyi tér: Advent Pécs 2022. Fool Moon koncert (17.00).

Turmix

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): A betlehemi csillag nyomában (15.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (m21 Galéria): GraphicPécs 2022 kiállítás. A GraphicPécs 2022, az első nemzetközi grafikai fesztivál. Az m21 Galéria gigantikus tereiben három kiállítás is látható. Ötven ország ismert tervezőgrafikusainak munkáit Plakátok a világ körül címmel mutatjuk be. A Mozgásban című tárlat 5 külföldi és 5 magyar egyetem grafika szakos hallgatóinak munkáit szemlézi. A két nagy plakáttematika mellett Czakó Zsolt Másodpercek 1997–2010 című c. kiállítása is megtekinthető, ahol Czakó televíziós főcímeiből láthatunk válogatást. A kiállítás 2023. január 8-ig látogatható (10.00).