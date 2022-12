Ez a korai egyházatyák szerint Jézus szenvedését is előrevetíti: a zsidó szokások szerint a temetéskor mirhával kenték meg a halottak testét. A mirha Jézus halálának áldozat-jellegére is utal, a növény ugyanis az Istennek adott áldozat jelképe is. Az ajándékok jelentése tehát a bibliai és kultúrtörténeti kontextusban válik teljessé.