A Besh o Drom 1999-ben alakult – a felállás ismertetését most át is ugranánk, ugyanis a stílus miatt enyhén szólva is ingadozó a létszám és a hangszerpark. Dalaikban balkáni, román, cigány, illetve közel-keleti tradicionális zenét ötvöznek magyar zenével, és játszanak sajátos feldolgozásban, összeolvasztva különböző zenei stílusokat. Az eredeti dallamot teljesen szabadon kezelve használják fel – a cél inkább a jó hangzás és a remek ritmus.

Besh o drom egyébként egy lovári cigány mondás : „Üld meg az utat”, szabad fordításban „Merj elindulni!”. Ők nyilvánvalóan el mertek. Orfűn, a Fishing on Orfű fesztiválon biztosan szétszaggatják az éjszakát – június harmincadikán ott a helyünk.