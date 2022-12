A pécsi Adventi Vásár megnyitása óta számos programmal és előadással várja az érdeklődőket. Így lesz ez december 9-én is, amikor is a pécsi Öröm Táncosok lepik el a Széchenyi teret délután 3 órakor, hogy karácsonyi köszöntő táncukat előadják. Az ötvenes feletti korosztály számára létrehívott mozgásforma egyre népszerűbb Magyarországon is, ami nem csak kellemes mozgás és örömöt jelentő agytorna, hanem egy új közösségformáló erő is.