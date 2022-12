A Baranya 1967-ben még a Pécsi Tanárképző Főiskolán alakult, azóta önálló együttessé vált. Küldetése azonban változatlan maradt, az alapítás óta fő céljuk a magyarországi horvát néptáncok, dalok és szokások őrzése és bemutatása. – A táncosok és az utánpótlás nagy része ma is horvát származású – mondta lapunknak Jeránt György művészeti vezető.

– Vannak azonban többen, akiknek minden felmenője magyar, de érdeklődnek a horvát kultúra iránt. Az együttesben a horvát mellett a magyar néptánckincsből is válogatunk

– tette hozzá. A Baranya emellett színpadi táncjátékokat, kamaradarabokat is készít különböző koreográfusok közreműködésével. Ebből a sokszínűségből adott ízelítőt december 18-án, vasárnap este hat órától a jubileumi műsor, ahol az első, „Baranya - Kamara” című részben kisebb létszámú műveket, páros szerelmes táncot, és egy virtuóz késes férfitáncot is bemutattak. – A második rész a „Valamikor Kátolyban…” címet kapta.

Ez teljesen új produkció, itt került sor az ősbemutatóra. A kátolyi népszokásokat, táncokat és énekeket idézzük fel egy emberi élettörténeten keresztül – mondta a művészeti vezető, aki már 1996 óta áll az együttes élén, előtte táncosként vett részt a munkában. Az együttes saját zenekarral dolgozik, akik próbáikat és a műsoraikat kísérik, őket hallhatta a közönség a vasárnapi gálán is. Több korcsoportban is színpadra léptek a baranyások, a gimnazistákból és fiatal felnőttekből álló csoport mellett a gyerekekből álló utánpótlás, illetve az „öregek” is részt vettek a produkcióban. Minden jubileumi műsorra nagy lelkesedéssel jönnek össze ugyanis az aktívan már nem táncoló egykori tagok is. – Rengeteg emléket őrzök az együttesről, amelyhez 1984 óta, lassan 40 éve kötődöm. Minden jubileum ünnep a táncosoknak, nézőknek egyaránt. Mindig törekszünk arra, hogy a műsoraink valami újat mutassanak a színpadon, s a közönség is maradandó élményt kaphasson. Az, hogy minden jegy rövid időn belül elfogyott, a legfontosabb visszajelzés számunkra, mutatja, hogy van igény arra, amit csinálunk, s folytatnunk kell a munkát, amely során értéket teremtünk és továbbadjuk azt a kultúrát, amit őseink három–négyszáz éve Magyarországra hoztak – fogalmazta meg gondolatait Jeránt György. Az együttes 2015 óta Pécs városától használatra kapta a Lyceum utca 7. szám alatti épületet, amelyet folyamatosan korszerűsítenek. Itt zajlanak a próbák és a táncházak is, amelyeket a jövő év elején terveznek folytatni. – Bárki, aki szeretné közelebbről megismerni az együttest és az általa képviselt kultúrát, bekapcsolódhat, mi nagy szeretettel fogadjuk – tette hozzá a művészeti vezető.