Harmadéves doktorandusz hallgatóként Olive Smith nem hisz a tartós romantikus kapcsolatokban, de a legjobb barátnője igen, és emiatt kerül ebbe a helyzetbe. Ahhoz, hogy Anh-t meggyőzze, hogy randizik és jó úton halad a „boldogan éltek, míg meg nem haltak” felé, többre van szüksége néhány kézlegyintéses Jedi-trükknél. A tudósoknak bizonyítékok kellenek. Úgyhogy, mint bármelyik magára valamit is adó biológus, Olive pánikba esik és megcsókolja az első férfit, akit meglát.

Ez a férfi nem más, mint Adam Carlsen, a fiatal, menő egyetemi tanár, aki közismert seggfej. Ezért Olive teljesen padlót fog, amikor a Stanford ügyeletes labor-zsarnoka beleegyezik, hogy titokban tartja a színjátékot, és a kamupasija lesz. De amikor egy nagy tudományos konferencia félresikerül, és Olive karrierje Bunsen égőre kerül, Adam újra meglepi határozott támogatásával és még határozottabban… kockás hasával.

Hirtelen a kis kísérletük veszélyesen közel kerül ahhoz, hogy lángra kapjon. Olive pedig rájön, hogy egy szerelemmel kapcsolatos hipotézisnél csak az bonyolultabb, ha a saját szíve kerül a mikroszkóp alá.

Mondanom sem kell, hogy mindenevő vagyok könyvek terén, így elég gyakran előfordulnak romantikus regények is az olvasmányaim között. És mivel ezt a kötetet eléggé felkapták, így nem volt kérdés, hogy muszáj beszereznem és nem bántam meg. Egy ültő helyemben végig olvastam, nem tudtam letenni, vitt előre a történet. Néhol csöpögött a romantikától, mint egy Starbucksos Pumpkin Spice Latte? Igen, így volt, de nem baj, kellenek néha ilyen egyszerű, viszonylag könnyed történetek.

A tudományos pálya pont annyira kap szerepet a könyvben, hogy képet kapjunk a nők helyzetéről ebben a világban. Persze, a kötetben olvasottak csak egy kis szeletet mutatnak ebből, és főleg azt, amelyikben küzdelmes a nők élete ebben a közegben. De a kötet felvonultat olyan szereplőket, akik bevállalják a harcokat, példát mutatva ezzel a jövő generációjának, hogy igenis, a lányok is elhelyezkedhetnek ezen a területen. Ezért nagyon is kedveltem Anh karakterét, aki a kemény, tudós nőket képviselte a könyvben.

A romantikus jelentek sokaságára sem lehet panasz. A karakterek közötti kémia is jól ki volt dolgozva, bár elég hamar ki lehetett találni, hogy a férfi főszereplő, Adam miért is megy bele a kamu kapcsolatba. Igazi rom-com szituáció, amit szívesen látna az olvasó filmben is. És nagy szerencse, hogy elkeltek a könyv megfilmezési jogai. Reméljük, hogy nem kell sokat várni az adaptációra.

A kötet értékét növeli az is, hogy nem volt nagy szenvedés, haragszunk egymásra szituáció a történet végén, ami még plusz száz oldallal növelte volna a könyvet. Ez így pont jó volt és külön pont ezért az írónőnek. Már várom, hogy ebben a tudományos körben írt másik regényét is kiadják.

Ali Hazelwood: A szerelem képlete

romantikus regény

Maxim Kiadó, 2022.