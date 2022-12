Nem kérdés, hogy John Lewis karácsonyi reklámjai közül is került ki kedvenc, hiszen majdnem minden alkotása könnyeket tud csalni az emberek szemébe. A 2013-as ünnepi promócióját mindenki át tudja érezni, aki már töltött el úgy karácsonyt, hogy valamelyik szerette nem tudott otthon lenni az ünnepekkor. De annál nagyobb az öröm, amikor a következő évben viszont igen. Az egyik megkérdezett elmesélte, hogy amikor gyerek volt, és már épp az ünnepi vacsorát ülték, egyszer csak váratlanul belépett az édesapja, akit abban az évben nem is vártak haza. Annál nagyobb karácsonyi örömöt még nem érzett soha, ezért is ez az egyik kedvenc rövid alkotása.

Amikor a történelemről tanulunk, valahogy sose ejtünk arról szót, hogy a háborúk évei alatt hogyan töltötték a karácsonyokat a fronton a katonák. 2014-ben a Sainsbury reklámja egy, az 1. világháború idején megtörtént esetet mesél el, ami egy karácsonyi csodával is felért. A reklámot ajánló személy azért ezt választotta, mert úgy gondolja, hogy a legveszedelmesebb harcok, a legelmérgesedettebb viták is megoldhatók egy kis szeretettel.

A plüss medvék sohasem mennek ki a divatból. Legalább egy minden gyereknek van, és szívesen magához öleli lefekvéskor. Békességet sugároznak. Az egyik édesanya még gyermekkorában kapott egy plüss macit, ami nagyon a szívéhez nőtt, de az egyik lánya is annyira odáig volt érte, hogy inkább tovább adta neki, aki azóta is nagy becsben őrzi. Ezért ajánlotta a következő alkotást.

A karácsonyban az a legjobb, amikor együtt van az egész család. Szülők, nagyszülők, gyerekek, unokák, szóval tényleg mindenki. Azonban az rossz, amikor a rohanó világban elfeledkezünk egymásról. Az ajánlott rövid reklám is ezt hivatott bemutatni, amelyben egy elég drasztikus megoldáshoz folyamodik a család egyik tagja, hogy összehozzon újra mindenkit. A reklámot ajánló üzenete, hogy figyeljünk és törődjünk egymással. Becsüljük meg az egymással töltött időt, mert sose lehet tudni, hogy mit hoz az élet és az együtt töltött pillanatoknál nincs értékesebb ajándék.

Ezek a reklámok hatnak az érzelmeinkre. Hol megmosolyogtatnak, hol elszomorítanak, vagy egyszerre mindkettő, és mégis elgondolkodtatnak a múlt, a jelen és a jövő karácsonyairól.