Az egyik megkérdezett pécsi hölgynek már évek óta a Merry Christmas Everyone a favoritja, amelyet, ha hamisan is, de mindig elkezd énekelni, amint meghallja. Az ok, amiért szereti pedig egyszerű: vidám, pörgős és tele van energiával. És ha adott a hely, akkor még táncra is perdül rá.

Egy édesanyához a Christmas is All Around című szám áll a legközelebb, mert kedvenc filmjének, az Igazából szerelemnek az egyik betétdala. Emellett pedig vidám, és ha a klipet is nézzük hozzá, még jókat is tudunk rajta nevetni. Az már csak hab a tortán, hogy az egyik kedvenc angol színésze, Bill Nighy énekeli.

Van olyan, aki az ünnep alatt sem szakad el kedvenc műfajától. Az egyik pécsi fiatalember kedvenc stílusa a reggae zene, ami az 1960-as években fejlődött ki Jamaicában. Kevés ilyen karácsonyi zene van, de Bryan Adams Reggae Christmas című dalára mindig megváltoztatja a csengőhangját a telefonján decemberben.

Egy fiatal anyuka a Jingle Bell Rockot emelte ki a karácsonyi zenei lejátszási listájáról, mert feltétlen garantált hallgatása közben a jókedv. Otthon, főzés közben pedig jó rá táncolni is.

Egy egyetemista lány rögtön rávágta a kérdésre, hogy Robbie Williams The Christmas Present című albuma a nagy kedvence karácsony idején, ami egyébként a top listák élére is tört 2019-ben, és mai napig sokan hallgatják az ünnepek alatt. De kiemelt egyet a 28 dal közül, még pedig a Bad Sharon-t.