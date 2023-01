Ez alkalommal a Tüköry család szerepéről, történetéről és tevékenységéről is szó lesz, ugyanis a pápai lovag Biedermann Ottó felesége Tüköry Margit volt. A résztvevők tudomást szerezhetnek Tüköry Margit és gyermekei között óriási sajtó érdeklődést kiváltó perről is, valamint szó lesz Thuronyi István festőművészről is, akit korában a „fény festőjének” neveztek.