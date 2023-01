A filmet Spielberg élete ihlette. Így ő is beállt abba a sorba, amibe már jó pár direktortársa. Ott van például Alfonso Cuarón a Romával, vagy Kenneth Branagh a Belfasttal. És szerintem jól tette, hogy ő is fogta magát és elhozta nekünk A Fabelman családot. A vezetéknév ugyan más, de ha hihetünk a szemünknek, akkor a főszereplő Sammyből válik a világ egyik legnagyobb és legsikeresebb rendezője, azaz Steven Spielberg.

A film kezdetén találkozunk egy kisfiúval, aki élete első mozielőadására készül, ami örökre meghatározza az életét. De nem csak jó, hanem rossz élményeket is okoz neki a kezdetben csak hobbinak, majd később hivatásnak számító filmezés. Ő ezáltal fedezi fel és ismeri meg a világot és a benne rejlő érzéseket. És pont emiatt válik ez az alkotás családi drámává, és nem csak egy szerelmeslevélnek a filmek világa felé.

A direktor gyakran ábrázol olyan karaktereket filmjeiben, akik a fantáziavilágba menekülnek a hétköznapi élet elől, vagy éppen egy fantasztikus elemekkel átszőtt kalandban találnak újra vissza a helyes útra. Sammy kezdetben a filmezésben teljesedik ki – nála ez az a bizonyos fantáziavilág, csak mentes a dinóktól, a tündérektől – , de ahogy haladunk előre az eseményekkel úgy válik a néző számára nyilvánvalóvá, hogy a Fabelman család élete nem is oly felhőtlen, mint amilyennek elsőre látszik – gondtalannak, teljesnek. És ennek egyik bizonyítékát Sammy a felvételeken találja meg. A kamerát is leteszi, majd újra előveszi, mert végül menekülni akar a hétköznapi élet elől, és később a félelmeit is ezáltal győzi le. Rájön, hogy hogyan tudja fegyverként használni hivatását, hol szándékosan, hol véletlenül téve ezt.