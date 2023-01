Horror a mozikban 1 órája

A gyilkos baba sikert arat

Január 12-én debütál a magyar mozikban a M3GAN címet viselő horror, amely a műfaj egyik legnagyobb varázslójának, James Wann produceri munkáját is dicséri. A filmet Pécsen is vetíti a Cinema City több alkalommal is (13:50; 15:40; 17:50; 18:45; 20:00).

Cz. E. Cz. E.

Fotós: Zoran Zeremski

Gemma egy briliáns robotikus, aki egy játékgyártó cégnél dolgozik. A mesterséges intelligencia segítségével megalkotja a M3GAN névre hallgató, élethű babát. A cél ezzel a fejlesztéssel az, hogy a gyermek legnagyszerűbb társaként funkcionálhasson, és a szülők szövetségese legyen. Miután váratlanul a gyámsága alá kerül elárvult unokahúga, Gemma igénybe veszi a M3GAN prototípusát. Ennek a döntésnek pedig felfoghatatlan következményei lesznek. A Rotten Tomatoes nevű külföldi kritikagyűjtő oldalon eddig 24 vélemény után 96%-on áll a sci-fi elemekkel megspékelt horror, ami egy jó filmet ígér a műfaj rajongói számára. A pozitív kritikák mellett persze vannak negatívak is, de az alkotás már külföldi bemutatójának első napján 11,7 millió dollárt hozott. Január 8-án a bevétel pedig 45 millió dollárra ugrott, ami azért is nagy szó, mert a film csekély 12 millióból készült. És úgy tűnik, hogy a folytatás már a tervezőasztalon van.

Ezek is érdekelhetik