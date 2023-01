A szokott helyen, a szokott időben, a megszokott programmal, és zömében a korábbi években is résztvevő csapatokkal tartják meg a 12. Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivált Komlón a hétvégén - a rendezvényt hagyományosan február első szombatján rendezik meg, ez alól csak a Covid időszaka jelentett kivételt.

- Összesen 75 csapat jelezte részvételi szándékát, ami mintegy 500 versenyzőt jelent - tájékoztatta lapunkat Szarka Elemér, a rendezvényt az önkormányzattal karöltve rendező Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnöke.

Zömében komlói cégek, baráti társaságok neveztek, de a környező településekről is érkeznek csapatok, és a nemzetközi jelleg is garantált: Komló testvértelepülései is képviseltetik magukat. Idén francia és szerb kolbásztöltők is bemutatkoznak, de többek közt horvátok, németek, kárpátaljaiak is részt vesznek a megmérettetésen.