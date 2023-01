Az új év kezdetén is várja látogatóit a bikali reneszánsz élménybirtok. A téli időszakban kedvezményesen kereshetik fel a vendégek a múltba repítő interaktív parkot január 14-én, 21-én, 28-án, illetve február 4-én 18-án és 25-én. Az egyedülálló, múltat idéző reneszánsz élménybirtok falusi portákkal, óvárosi céhes kézműves műhelyekkel várja az időutazásra, kikapcsolódásra vágyókat. A látogatók bepillanthatnak a mesteremberek mindennapjaiba, kézzel készült portékáik létrejöttébe. Találkozhatunk karikatúra készítővel, bőrművessel, ötvössel, tűzzománc és üvegkép készítővel, a könyvkötővel, mézárussal, a szabóműhelyben reneszánsz ruha készítővel, valamint fafaragóval is. A gyermekeket az Uni világa játszóház is segíti az élmények szerzésében, emellett szórakoztató színházi előadással és kereső játékokkal is készülnek a család apraja-nagyja számára.