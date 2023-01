A szintén pécsi székhelyű, Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökének választotta Ákli Krisztiánt, akit ennek apropóján ezen sorok szerzője, és az e heti podcast műsor házigazdája vendégül láthatott a szerkesztőségben. Ismeretségünk egészen odáig gyökerezik vissza, hogy jómagam is tizenéves diákszínjátszóként, tizenhat évvel ezelőtt, keresve önmagam és egyben menekülve is előle, az akkori Apolló Kulturális Egyesületben csöppenhettem a diákszínjátszók közösségébe, Ákli első csoportjába. Ehhez az egyesülethez köthető az Escargo Hajója, Tóth Zoltán munkássága, aki elnöke volt az Országos Diákszínjátszó Egyesületnek is. Pécs ad otthont az Országos Diákszínjátszó Találkozónak is és a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztiválnak is idén. Ezeken, és sok más versenyen is a pécsi csoportok szinte törvényszerűen egy-egy díjat bezsebelve mehetnek haza.

De mi is az a diákszínjátszás, a drámapedagógia? A közhiedelemmel ellentétben nem jelent egyet a színészképzéssel, nem is törvényszerű, hogy mindenki színházzal szeretne foglalkozni később, ám rengeteg olyan képesség sajátítható el egy fiatal számára, amely az élet bármely területén hasznosítható.



-Számtalanszor hangzik el a számból, hogy nem baj, hogy te nem hiszel magadban, mert én hiszek benned

- hangzik el egy példa Ákli Krisztiántól arra a kérdésemre, hogy mi a különbség a mostani tizenévesek, és a tíz évvel ezelőttiek között.

- Itt nem kiosztunk szerepeket, hanem színházi eszközökkel egy közös alkotói munka folyik, egy közösségben, ahol mindenki kipróbálhatja magát, az ötleteit, megtanulhatja érvényesíteni az álláspontját, és azt, hogy ötletelni, kísérletezni mindig hasznos.



Podcast műsorunk elgondolkodtató lehet fiatalnak, felnőttnek, szülőnek, pedagógusnak egyaránt. Beszélgettünk arról, hogy a drámatanár szinte nem is foglalkozás, hanem egy életszemlélet. Arról, hogy a színház szereplőként és nézőként is segítségünkre lehet traumák feldolgozásában. Egy ideális világban minden középiskolában van egy nagyon jó színjátszókör, akik a közösség szíve-lelke, motorja. Ákli Krisztián drámatanár, színész, rendező, szervező, pályázatíró, castingol, néha ír is és a színház minden területével foglalkozik, ha úgy adódik. Több mint másfél évtizede tart fiataloknak színjátszókat és észrevétlenül rengeteget tanít nekik.