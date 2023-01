És soha nem csalódunk, mindig boldogan konstatáljuk, hogy ezt érdemes volt megcsinálni és megnézni, mert már berántott a korábbi részek tartalma, hangulata. No, azért kivétel erősíti a szabályt, mert most ilyen kivételt láttam, az Avatar 2. – A víz útját, James Cameron 3D-s szuperprodukcióját.

Ugyanis ebben a telt házakkal vetített filmben egyedül a 3D technika az, ami osztályon felüli, a történet viszont nem hoz semmi újdonságot. 3D-ben például soha nem tudom megszokni és rendkívül élvezem, amikor a szereplők, a vonat, az erdő, netán egy hatalmas állat kilép a vászonról a nézőtér felé. Ám ezzel el is mondtam most minden jót az Avatar 2-ről, no talán még azt lehetne hozzátenni, hogy Jake Sullynak, az avatarrá vált főhősnek különösebb kanyarok nélkül fut tovább az élete a bennszülöttek között, nagy családja van, kicsi és nagy gyerekekkel.