A történet egy huszonkétéves lányról, Jordanről szól, aki szenvedélyesen éli az életét és harcol a gonosszal. Már születése óta különleges képességek birtokában van, ami mióta felszínre tört elképzelhetetlen és veszélyes kalandokba sodorja őt. Azonban nem biztos abban, hogy az erő vagy ő az, aki irányítja a cselekedeteit. Jordan egy átlagos lány lehetne, aki az orvosira jár és szórakozik. De nem. Kettős életet él. Éjszaka önbíráskodó igazságosztóként tevékenykedik. És a legrosszabbkor lép az életébe egy rendőr, aki alaposan felkavarja az állóvizet. Arról nem is beszélve, hogy egy titokzatos csoport is szemet vet rá.

Nem olvastam még az írónőtől, de a Silver már megjelenése előtt felkeltette a figyelmem. Anti- és szuperhős rajongóként nem is volt kérdés, hogy nekem olvasnom kell ezt a könyvet, hiszen Jordan személyében egy igazságosztót kapunk, akinek személye nem csak jó, hanem rossz is. Ez a legjobb kombináció. Őszintén bevallom, hogy kezdetben kissé irritált a viselkedése, túl keménynek és nagyképűnek tartottam. Persze a cselekedetek, amiket véghez vitt meg is követelnek egy fajta erős karaktert, de az elején mégis hiányzott egy kicsit lágyabb vonulata a személyének. Nagyon örültem, amikor ezt meg is kaptam. Mindig nem lehet erős az ember, így jó volt látni, amikor megmutatta érzékenyebb oldalát is.

Örültem, hogy a romantikus szál más volt, mint ahogy sok kötetben megszokott. Eredeti volt, és amilyen fordulatokat vettek ezen a téren a cselekmények megdöbbentem, de nagyon örültem, hogy így alakult. Pont emiatt egy nagyon érzelmes és emlékezetes befejezést tudhat magáénak a Silver.

A cselekmény végig pergős és izgalmas. Nincs idő unatkozni, és felvet egy fontos kérdést is, hogy morálisan hogyan tud az olvasó azonosulni egy gyilkossal? Igaz, hogy ő az igazság oldalán áll, de mégis kételkedhetünk tetteiben, hiszen a törvény, az igazságszolgáltatás ellen dolgozik. Ashley Carrigan mégis ügyesen egyensúlyoz a témával, és eléri azt, hogy Jordannek drukkoljunk. Az írónő a szavakkal is nagyon jól bánik. A leírások által úgy jelennek meg lelkiszemeink előtt a történések, mintha mi is ott lennénk. Együtt izgulunk, borzongunk és félünk a főhősünkkel.

Ez egy akcióregény, de mégis tele van szívfájdalommal. Néhány megtett lépés vagy döntés szomorú, de a helyzet ezt követelte meg Jordantől. Mégis végig ott lebeg felette az esély egy boldog végkifejletre, de az sosem lehet teljesen édes, inkább csak keserédes.

Ashley Carrigan: Silver

new adult, misztikus krimi, akcióthriller

Könyvmolyképző Kiadó, 2022