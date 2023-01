A történet egy luxusétteremben játszódik, amely egy elhagyatott szigeten áll. Itt dolgozik Julian Slowik séf, aki egy olyan élményekben gazdag degusztációs menüt kínál félmillió forint értékű dollárért, ami biztos, hogy kirobbanó sikert akart. Erre a vacsorára már hónapokkal előre be kell jelentkezni. Ide érkezik Tyler és Margot párosa, akik számos kőgazdag vendég társaságában töltik el az estét. De hamarosan azon kapják magukat a vendégek, hogy sokkal több lenyelni és emésztésre valót kaptak a pénzükért, mint amire befizettek.

A Netflixen van egy sorozat, amelynek az a neve, hogy a Chef’ table (a Séf asztala). Minden egyes epizódban egy olyan személyt ismerhetünk meg, aki a gourmet, a fine dining területén alkot nagyot. A gasztronómia csúcsa kap ebben a sorozatban főszerepet, amelyben különböző ételeket is bemutatnak, amelyek saját snittet is kapnak a legjobb klasszikus zenékkel a háttérben. Ez a jelleg A menü című filmben is megjelenik, és igazán ütősre sikeredett. Érdekes ételek kerülnek terítékre plusz jelentésekkel párosítva, amely egy-egy emberi hibára, bűnre vagy konkrét eseményre hivatott rámutatni. Ezek pedig az étteremben tartózkodók valamelyikére vagy éppen mindegyikére igaz. Tálalják az emberi arroganciát, a szembesülést az egyéni és társadalmi bűnökkel. Az ételek tükröt mutatnak az emberekről.

A hangulat megteremtése remek. Már az elején érződik egyfajta titkolózás, amitől nem csak a szigetre érkezők kezdenek el feszengeni, hanem a nézők is. A kérdezősködés, a fotózás tilos. Hamar kiderül számunkra, hogy itt valami nem stimmel. Minden okkal történt, minden vendég azért van itt, mert a séf úgy kívánta. Egy hozzávaló azonban hibádzik, még pedig Margot. Ő az a szereplő, akivel azonosulni tud a néző, és tud neki szurkolni, hogy még véletlen se akadjon torkán a falat.

A film feszegeti a művész, a mű és a közönség kapcsolatát. Olyan kérdések merülnek fel, mint például, hogy "Meddig mehet el egy művész?", "Megmondhatja a véleményét a közönség tagjairól?" , "Az orruk alá dörgölheti, hogy nem értenek a művészetéhez, és soha nem is fogják megérteni?", "Foglalkozhat egyáltalán a művész azzal, hogy ki érdemli, vagy éppen ki nem érdemli meg, hogy részese lehessen művének?".

A menü humorral és jó sok gúnnyal bepácolt pszichothriller. A köret, azaz a díszlet és a színészgárda pazar, akik közül Ralph Fiennes és Anya Taylor-Joy emelkedik ki igazán.

A menü

horror, thriller, vígjáték

Disney+