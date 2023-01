Egy tea és két üdítő társaságában beszélgettem a közvetlen párossal, akiket az irodalom szeretete (is) sokban összeköt. Kiss László nevével az elmúlt tíz évben több kötet jelent meg, az írás mellett magyart és történelmet tanít, a Bárka folyóirat egyik szerkesztője. Balássy Fanni az ELTE olasz szakán végzett, most filmtudományt tanul. Tollából – első könyveként – látott napvilágot egy sikeres ifjúsági regény.

– A „Hol is kezdjem” megírására egy novellapályázat kapcsán kaptam felkérést a Pagony Kiadótól. Bár a történet fikció, az én gimnáziumi frusztrációim köszönnek vissza benne! – szögezi le mosolyogva a fiatal írónő, aki mindemellett fordít is, angolból és olaszból több kötetet tolmácsolt már anyanyelvére.

A pécsi rezidenciára két újabb témával érkezett. A fiatal felnőtteket célzó kézirat egy sokak számára ismerős jelenséget dolgoz fel.



– A szerkesztőmmel közös vonásunk, hogy mindenért bocsánatot kérünk, szabadkozunk, akkor is, amikor nem kéne. Az ilyen embereket, úgy látom, könnyebb kihasználni. Ez adta az alapötletet, és a készülő írás olyan jeleneteket mutat be, amelyekben ez a viselkedés köszön vissza. Nem mellőzi, remélem, a humort, a groteszk elemeket sem, ugyanakkor az alaphelyzetből kifolyólag jelen van a tragikum is

– árulta el.

Ezt követő írásában pedig személyes benyomástól ihletve az idősgondozás, az elmúlás és egy szeretett személy távozásának elfogadása kerül a középpontba.

Kiss László számára szintén inspirációt jelentenek a személyes, családi szálak, de történelemtanári mivoltához híven az elmúlt korok eseményei is megihletik.

– Dédnagyapámat, aki sváb volt, az oroszok kényszermunkatáborba hurcolták, ez motivált arra, hogy a második világháborúval foglalkozzam. Sokat írok párkapcsolati konfliktusokról, így a készülő könyvemben e kettőt fűzöm össze. A háború érdekes emberi határhelyzeteket szül. Olyan történeteket örökítek meg, ahol például a családból a hadi- vagy munkaszolgálat miatt hiányzik az apafigura – számolt be az író.