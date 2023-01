– A város is profitál a tevékenységükből?

– A pécsieknek rendszeresen tartunk ismeretterjesztő előadásokat a Vagabond Világjáró Klub eseményein, a Nyitott Egyetem interneten is elérhető programjain. Továbbá felavattuk Gandhi mellszobrát az Ifjúság úti botanikus kertben, s ennek kapcsán az indiai állam, a PTE és Pécs tudományos és kulturális együttműködése is új szintre lépett. Emellett Magyarország nagykövetségének kulturális tanácsosaként Delhiben 2015-2019 között számos pécsi művészt és tudóst meghívtam Indiába és sikerült a PTE nemzetköziesítési folyamatainak dél-ázsiai vonalát erősíteni. S még egy lényeges szempont: mindezt a tevékenységet az Ázsia központ úgy végzi, hogy semmilyen extra költséget nem igényel, miközben folyamatosan bővíti az egyetem, a város nemzetközi jó hírét. Hát ezt szeretnénk folytatni az elkövetkező években is.