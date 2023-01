Már csak néhány hét, s február 16-tól hat napon át ismét a busóké lesz a város: vendégek tízezreit várják a mohácsi télűzésre. A hatnapos rendezvény forgatókönyve elkészült, több mint száznegyven - többségükben ingyenes - program várja majd a látogatókat. Na és persze a főszereplők, a busók és más maszkások is, ők a hírek szerint csaknem kétezren lesznek.

A várostól mintegy négyszáz népművész, iparművész, kézműves, vendéglős kap engedélyt árusításra, így bizonyára mindenki találhat kedvére való vásárfiát, és étlen-szomjan se marad senki. Tekintettel arra, hogy esztendőről-esztendőre nő az érdeklődés a busójárás iránt, egyre többen érkeznek az eseményre, ezért már korábban is több olyan változtatást végrehajtottak a szervezők, amelyek azt a célt szolgálták, hogy elkerüljék, hogy egy-egy időpontban egy helyre koncentrálódjon a tömeg. Ezt megelőzendő a Széchenyi tér, a Deák tér és a Busóudvar mellett a Szerb templom, a Selyemgyár udvarán is felállítottak szabadtéri színpadot, ahol a többi helyszínhez hasonlóan LED-falon is lehetett követni az eseményeket, ez idén is így lesz. Újdonság, hogy idén a piacon is tartanak rendezvényeket.