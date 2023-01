A legtöbb Roald Dahl könyv állítólag mesekönyv gyerekeknek, de felnőttként olvasva köteteit ez a megállapítás kissé hamisnak tűnik, hiszen sok olyan elemet tartalmaznak, amelyet csak felnőttfejjel érthetünk meg. Így van ez a belőlük készült filmekkel is.

Kezdetben a Matildáról is azt hisszük, hogy gyerekeknek szól, de igazából már az eleje is komolyan, szívfájdítóan indít, és a történet előre haladtával egyre morbidabb és ijesztőbb jeleneteket kapunk. Ez a vonal a többi adaptáción is érződik. Hiszen ahogy itt is, úgy a Boszorkányokban, a Charlie és a csokigyárban, valamint a James és az óriásbarackban is vannak részletek, amelyek kendőzetlenül mutatják be az erőszakot, valamint a gyermekek testi és lelki bántalmazását. Ezt pedig nem is óhajtják feloldani semmivel.

Készüljünk fel, hogy ez nem egy vígjáték, nevetni nem fogunk rajta sokat. Egy-két megmosolyogtató jelent van benne, de azok is csak az abszurditásuk miatt éri el, hogy felfelé görbüljön a néző szája. Ennek ellenére sem tudjuk azonban könnyebb szívvel nézni ezt az alkotást. De talán pont ezért fog sokaknak tetszeni, hogy nem próbál viccet csinálni a történetből.

A musicalbetétek profik, főleg, amelyek az iskolában játszódnak. Látványosok, lendületesek a szövegek, és nagyon jól meg vannak valósítva. Öröm nézni ezeket a részeket, és nem egy kedvencet is avatni fognak a nézők, amit újra és újra megtudnának hallgatni.

A karakterek kidolgozására talán lehetett volna nagyobb hangsúlyt fektetni, de ennek ellenére mégis szeretni tudjuk a pozitív főhőseinket, valamint egy-két mellékszereplőt is.