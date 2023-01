A filmben két testvér a csőd szélén áll. Mikor megtudják, hogy dúsgazdag nagynénijük halálos beteg, és nincs gyermeke, akire hatalmas vagyonát hagyhatná, és oldalágon akár ők is megkaphatják az örökségét, rögtön el is utaznak hozzá. Szeretnének utolsó napjaiban mellette lenni, és gondoskodni róla, hogy így biztosítsák be helyüket az öröklési sorban. De nem várt problémával szembesülnek, amikor megérkeznek a nagynénihez. Két unokatestvér már ott tartózkodik, szintén azért, hogy megszerezzék a vagyont. És ezzel ki is éleződik a helyzet, és megkezdődik a gátlástalan harc.

A film rendezője és egyben forgatókönyvírója Dean Craig, akinek számos más vígjáték színesíti a repertoárját, mint például a Haláli temetés és a Halálos temetés, amelyek nagyon jól kidolgozottak és a hasunkat fogjuk a nevetéstől, na meg a fejünket a néhol fárasztó angol humortól.