A történet egy tinédzser lányról szól, aki évekkel ezelőtt elvesztette ufókutató édesapját. A lázadó tini azonban meg van győződve arról, hogy az apja még most is él, csak elvitték a földönkívüliek, ezért a felkutatásának szenteli az életét. Ebben segítségére van a földönkívüli élet kutatásával foglalkozó UFO Svédország és annak csapata, akiknek nap, mint nap meg kell küzdeniük az emberek szkeptikusságával. Néhány megmagyarázhatatlan esemény hatására azonban nem csak a földönkívüliekben hívők lelkesednek fel, hanem felcsillan a remény arra is, hogy a lány az apja nyomára bukkanhat.