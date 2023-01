Érdekesség, hogy a második világháború kitörése után, 1940-ben is arról számolt be a Dunántúl, hogy még hajnali négy órakor is hangosan mulattak a pécsiek a szórakozóhelyeken. Néhány évvel később azonban városunkat is elérte a világégés. Miután 1944. november 29-én Sarohin tábornok vezetésével a szovjetek bevonultak Pécsre, érthető módon már senkinek nem volt kedve vigadni az év utolsó napján.

A fronton is szilvesztereztek A huszadik század első felében a pécsi újságok előszeretettel számoltak be arról, hogy miként telt az év utolsó napja külföldön, még a tengerentúli eseményekről is írtak. A világháborúk idején aztán figyelmüket a frontokra fordították, az itthon maradtak így megtudhatták, hogyan telt a karácsony és a szilveszter a fegyverek mellett.