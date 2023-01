Amikor a rendszerváltás idején a Talizmán című Stoni Blues Band-lemez a kezembe került, abszolút megdöbbentem: mert ez az album húzós gitárfutamaival, ritmikájával pontosan visszaidézte számomra a legendás progresszív bandák, a Cream, a Free, a Mountain számait, éppen csak magyar szövegekkel. S nem feldolgozások, vagy átiratok voltak, hanem vadonatúj dallamok. Így ismerkedtem meg Stonival, aki mint kiderült, akkor kezdett új életet, végképp átállt a zenei oldalra, szakítva minden korábbi civil pályájával. A Stoni Blues Band ugyanis 1989-ben alakult, azt megelőzően Tátrai Antal János leginkább csak hétvégi és alkalmi koncert­zenészként ténykedett.



– Mikor kezdődött a blueszal való kapcsolatod?

– A hatvanas évek végén, amikor egy nyáron át a tapolcai Tó presszóban zenéltünk három pécsi társammal és én még csak tizenhat esztendős voltam. Akkor egyébként már nyolc éve hegedültem, miközben a Washington Hangja rádióadón folyamatosan szólt a jazz és blues, s miután beleszerettem a műfajba, titokban vettem egy gitárt, amin a barátomnál autodidakta módon tanultam meg játszani.

– Miről szól a jubileumi koncertetek?

– A teljes zenei pályámról, ötven év szerzeményeiről. Meghívtam mindenkit, aki valaha megfordult az együtteseimben, akikkel együtt zenéltem. Jönnek a Menüettből, az Új Menüettből, a müncheni triómból, de érkezik a szegedi Stoni Blue Unit és a ma is aktív Boss-Tone, a ZZ Lovers, továbbá a vezérfonalat a Stoni Blues Band játéka adja, a sztárvendég pedig Pribojszki Mátyás szájharmonikás énekes és Szász Ferenc gitáros Grunting Pigs duója. Nem kronológiai rendben lépünk fel, hanem vegyesen, jammelésekkel, rengeteg műfaji keveredéssel. Játszik például a lányom is, aki hegedűművész, valamint gitárművész fiam egy közös kamaradarabot adnak elő.

– Külön világ a müncheni zenei életed. Véget ért ez a korszak?

– Valójában létezik még a Cherokee Sunset triónk, de a japán dobosunk örökölt egy halfeldolgozó üzemet és egy ideje azzal van elfoglalva. A másik bandánkból, a StoniGabAndyből itt lesz a magyar származású Andy Patay, aki viszont Amerikában és Németországban utazgat nyugdíjasként, ezért is nehéz azt a triót összehozni. A német szál egyébként úgy indult, hogy egy jó barátom a müncheni operaház pécsi származású zongoraművésze, Szabó Zoltán a kilencvenes évek elején lehetőséget teremtett a Stoni Blues Bandnek kint fellépni. A Covid óta azonban magam is csak egyszer jutottam ki Münchenbe.

– Jellemzően trió formációkat hozol létre. Miért?

– Első nagy kedvencem a Taste volt Rory Gallagherrel, mely igen nagy hatással volt rám, emiatt választottam én is többnyire a gitár, basszusgitár, dob összeállítást. Első zenekarom a Pokol Három is így állt fel – igen, a Procol Harum nyomán született a név, akikre leginkább A halványnál is fehérebb árnyék című nagy progresszív slágerük miatt emlékezhetünk.

– A pandémia elején beszélgettünk, s említetted, hogy dolgozol egy új albumon. Erről is lesznek számok a jubileumi találkozón?

– Gyakorlatilag kétlemeznyi újdonságról van szó, melyeken a Boss-Tone (két gitár és szájharmonika) és a Stoni Blues Band (két gitár és dob) osztozik. Szerepel majd néhány új dal a koncerten, sőt, a két banda együtt is előad egy új dalt. Egyébként készülünk már a stúdiófelvételekre.

– Hogy telnek a nyugdíjas szólógitáros hétköznapjai?

– Magántanítványokkal foglalkozom blues- és jazzgitáron, továbbá magam írom az új dalok zenéjét és szövegét, s naponta két-három órát gyakorlok, vagy valamelyik együttessel próbálunk. Emellett van négy gyönyörű lány­unokám, a diplomástól az óvodásig, igen színes és hálás elfoglaltság velük találkozni. Másrészt nagy mániám az olvasás, minden este legalább egy órát E-könyvvel töltök és rengeteg zenét hallgatok mindenféle műfajban.

– Ha újrakezdhetnéd, ugyanezt csinálnád?

– Nem bántam meg az ötven évnyi zenei pálya egyetlen percét sem. Az ember nem tud kibújni a bőréből, biztos, hogy hasonló módon telne az életem.



Civilben laborban dolgozott Tátrai Antal János 1953-ban született Pécsett. Autószerelőnek tanult, a Mecseki Ércbányászati Vállalat Kutató-Mélyfúró Üzemében geofizikus-technikusként dolgozott. Állatgondozóként tevékenykedett az állatkertben, zenész volt a kaposvári színházban, s éveken át laborvezető-helyettes a Megyei Gyógyszertári Központban. A Stoni Blues Banddel megjelent négy nagylemeze és egy netes albuma, de rengeteg zenét írt más bandáknak is. Felesége, Vörös Gabriella tanít Kozármislenyben. Öt gyermeke van és négy unokája, gyermekei közül a két legkisebb zenél.