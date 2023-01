Nyilván lesznek előítéleteink akkor, ha azzal az előfeltevéssel ülünk be a filmre, hogy valójában most csak egy divathullám meglovagolását látjuk. De szerencsésebb, ha ezt az előfeltevést a jegyünkhöz hasonlóan hagyjuk széttépni a bejáratnál – a pécsi Cinema City-ben látható I Wanna Dance With Somebody ugyanis nem erre alapoz.