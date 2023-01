A filmet az a Martin McDonagh jegyzi, akinek nevéhez a nagy sikerű Három óriásplakát Ebbing határában alkotás is kapcsolódik, amely 7 Oscar jelölésből kettőt díjra is váltott. Az új filmje, A sziget szellemei pedig a Golden Globe díjátadón elnyerte a legjobb film, a legjobb férfi főszereplő (Colin Farrell) és a legjobb forgatókönyv díját is.