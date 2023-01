Tavaly tavasszal mutatták be Pálinkás Norbert Katinka című dokumentumfilmjét, amelynek nem titkolt célja az volt, hogy árnyalja azt a képet, amely mindannyiunkban él hazánk egyik legsikeresebb úszójáról. És ez a kép nem rózsaszín: Katinka ugyanis megosztó személyiség. Az eredményeit mindenki elismeri, az ehhez vezető utat már nem annyira. És megosztó lett a film is: vannak, akik szerint egy roppant inspiráló dokumentumfilmet láthatunk, mások arra hajlanak, hogy az értelmezést nagyon egy irányba tereli.

Tény, hogy a film stáb két éven át mindenhova követte Katinkát: Amerikába, Európába, a Közel- és Távol-Keletre is elkísérték, ott voltak vele a nagy sporteseményeken és az apró hétköznapi pillanatokban. Ott voltak akkor is, amikor kiderült, hogy elmarad a 2020-as tokiói olimpia, és akkor is, amikor Katinka megtalálta, hogyan, merre indulhat tovább.

A pécsi Uránia moziban, február 15-én levetítik a filmet – utána pedig Pálinkás Norbert rendezővel lesz egy beszélgetés, amelyen az összes, minket feszítő kérdést feltehetjük majd.