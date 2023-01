A titokzatos nő című filmet az a Park Chan-wook rendezte, aki az Oldboy és A szobalány alkotója is. Ez már önmagában is garancia arra, hogy nem fogunk unatkozni a vászon előtt, és az is biztos, hogy a film vége felé már azt sem tudjuk, hogy ki a jó, és ki a rossz. Jelen munkájáért a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb rendezőnek járó elismerést kapta – és persze, ne emiatt rohanjunk a pénztárhoz, sokkal inkább azért, mert sanszosan ez lesz az a film, amire sokáig emlékezni fogunk.

A történet szerint egy különös körülmények között a mélybe zuhant sziklamászó ügyén dolgozik Hae-jun nyomozó. Az eset felgöngyölítése során megismerkedik a titokzatos és vonzó özveggyel, Seo-rae-val. A kihallgatások alatt egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és Hae-jun az ösztönei helyett egyre inkább az érzéseire hallgat, átlépve a szakmai határokon. Egy évvel az ügy lezárása után ismét keresztezik egymást az útjaik, és a detektívnek a megoldatlan bűnügy mellett saját elfojtott érzéseivel is szembe kell néznie.