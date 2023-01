A minőségi könnyűzene is színre lép, január 23-án a Kodály Központban Hobo egyik legsikeresebb albumát, a Vadászatot hallhatjuk. A duplalemez legújabb előadásában a számokat keretjáték köti össze.

A komolyzene kedvelőinek a Pannon Filharmonikusok január 26-án ad hangversenyt, Grieg a-moll zongoraversenyén Olli Mustonen a szólista, és felcsendül Dohnányi Ernő II. szimfóniája.

Ám nemcsak Pécsett szerveznek érdekes, színvonalas programokat a hó végén: Bólyban az Erzsébet Vigadóban az I. Fúvós és Mazsorett Gálaestet rendezik meg 28-án. Az Elité Mazsorett Csoport eredeti, fúvószenekari élőzenére táncol és bemutatja a modern, twirling irányzatot is. Az esten hallható a Barcsi Városi Fúvószenekar, a Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar és táncol a Vénusz Mazsorett csoport is.

Villányban 21-én, szombaton Vince napján vidám pincejárásba lehet bekapcsolódni. Harkányban pedig bulihétvége lesz a Dráva Hotelben 27-29. között, többek között fellép Betty Love és Jolly is.