A zenei ínyencségeket felvonultató bérlet olyan, mint egy különleges bonbon, amelynek minden egyes darabja a hangszerek királynőjeként is emlegetett orgonával van töltve, amelyet a koncertszervező cég folyamatosan megfűszerez valami nem mindennapival.

A január utolsó napi koncerten ez a fűszer pedig nem más, mint a 2010-ben alakult In Medias Brass, amely első közös célja a Dél-Koreában megrendezett, 6. Jeju Nemzetközi Rézfúvós Verseny volt, melyen elsöprő sikert aratott. A nemzetközi szinteken is megmártózott rézfúvós együttes most Pécsre látogat, hogy Kovács Szilárd Ferenccel, a Pécsi Tudományegyetem orgona, zeneelmélet, analízis, transzponálás és partitúra-játék tanárával kápráztassák el a közönséget. Az est folyamán Bach, Scheidt, Ewald, Gabrieli válogatott művei mellett az orgonaművész saját szerzeménye is felcsendül.