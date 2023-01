A kötet humora bájos és szarkasztikus. Austen jól ért ahhoz, hogy pellengérre állítsa a szűklátókörű ostobákat, a sznobokat, az álszenteket, valamint főhőseiből is szívesen csinál bolondot, akik végül, de megtanulnak önmagukon nevetni.

A szereplőket, még, ha oly régen lettek papírra vetve, de közel érezzük magunkhoz, hiszen emberiek és hétköznapiak. Magunkra ismerhetünk bennük, hiszen hasonló hibákat követnek el, mint mi. A téves ítélkezés jelensége egyre erősebben érezhető a mai világban is, ami részben a közösségi média terjedésének is köszönhető.

Nőként Elizabeth Bennett karaktere a legszimpatikusabb. Jane Austen teremtette meg a modern nő prototípusát, akinek van véleménye, saját gondolata és ezt nem is fél kimondani, még akkor sem, ha ezek nem mindig felelnek meg az igazságnak. De, ahogy mi is, Elizabeth is tanul a hibáiból és fejlődik ezek mentén. Ez a karakter-ábrázolás azért is sikeredett ennyire jóra, mert mikor a kötet született, az 1700-as, 1800-as években, mindent az illem és az íratlan szabályok irányítottak, így meglepő volt egy nyílt női karakter megálmodása. Ha lehetne utazni az időben, akkor biztosan visszautaznék a könyv kiadásának évébe, hogy interjút készíthessek az akkori nőkkel és férfiakkal, hogy megtudjam, mit szóltak ehhez az új jellemhez.

A Büszkeség és balítélet egyébként pontos és élethű képet ad az 1700-as évek Angliájáról, a szokásokról és a társadalmi rétegekről. És a kötetet becsukva rá kell jönnünk, hogy a benne felvonultatott értékek örökérvényűek és ma is megkerülhetetlenek.

Jane Austen: Büszkeség és balítélet

kosztümös regény

Menő Könyvek, 2022