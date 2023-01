Ne lepődjön meg senki, de az Ové nevet Otto-ra cserélték, hogy az amerikai közönség jobban tudjon vele azonosulni, hiszen az Egyesült Államokban játszódik a történet. A címszereplő egyébként a lakópark réme. Nem hangos, nem rendetlen, nem szabálytalan, sőt pont az ellenkezője. És pont ez a baj vele, szuperrendes, visszafogott és mániákusan ragaszkodik a szabályok betartásához. Ha valaki ettől eltér, akkor jaj neki, mert Otto szívesen figyelmezteti a hibájára. A leckéztetés a lételeme. Egy nap azonban új szomszédokat kap, akik Dél-Amerikából költöznek a városba, akik kicsit másképp állnak az élethez. Hangosabbak, szabálytalanabbak, közvetlenebbek. És hiába próbálja Otto meggyőzni őket, hogy betartsák a szabályokat, ők inkább úgy gondolják, hogy a szeretet a lényeg. Még ha az egy kis ricsajjal is jár.

Az eredeti filmet, ami egy igazi fekete komédia, jelölték a legjobb idegen nyelvű film, a legjobb smink és maszk kategóriában Oscarban, valamint elnyerte a legjobb európai vígjátéknak járó Európai Filmdíjat is.

A hír, hogy amerikai változat is készül belőle már 2017-ben felröppent, de csak 2022. elején találtak rendezőt az alkotás élére. Most pedig már a mozikban is látható a morcos öregúr története amerikai köntösbe bújtatva. Reméljük, hogy hűek maradtak a könyvhöz és nem facsartak ki belőle mindent, ami jó.