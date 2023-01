Az évad ott folytatódik, ahol abba maradt a második. Emily nagy szakmai döntés előtt áll, de egyszerűen képtelen határozottságra. Persze, megmagyarázzák a készítők, hogy miért szenved ennyit emiatt, de ennek kicsit lógott a lába. De mint mindig, Emily mindent megold, és minden jó, ha a vége jó. Ezzel indítunk, és már itt éreztem azt, amit az első évadban még nem annyira, hogy egyszerűen nincs olyan akadály a munkában a főhős számára, amit ne tudna megoldani.

Hogyha ezt nem minden epizódban játsszák el, akkor talán még elbírta volna a tűrésfaktort. Egyáltalán nem volt életszagú. Rendben van, hogy ez az alkotás egy limonádé ízű és szagú sorozat, de ha csak egy kicsit reálisabb lett volna, és legalább két rész erejéig a csávában hagyja főhősét, hogy az fejlődhessen és tanulhasson, sokkal jobb lett volna. De ilyen nem történt, Emily tökéletes a szakmájában, akinek munkamániája és sikere nem csak a sorozatban lévő munkatársait lombozza le, hanem magát a nézőt is.

Nem zavarnak a klisék, hiszen számtalan olyan könyvet olvasok, vagy sorozatot, filmet nézek, ami egy kaptafára készült. De amikor az évad utolsó részének végén bedobják a nagy bombát - ami után nem is kaptunk több részt -, akkor éreztem, hogy itt most engem elvesztettek egy kicsit. Mert három szezonon keresztül azt várjuk, hogy mindenki kedvenc éttermes sráca, Gabriel és a munkamániás, de szerethető Emily végre összejöjjenek. Miért nem lehet úgy lezárni egy évadot, hogy kicsit megnyugodjon a néző lelke - főleg ennyi rész várakozás után -, és akkor majd ütős első résszel indítják a negyedik szezont a készítők? Persze, tudom a választ, fent kell tartani a feszültséget, az érdeklődést, hogy következő alkalommal is szereplőkkel tartsunk. De valahol ez már talán unalmas.