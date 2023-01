Immár hagyomány, hogy a magyar kultúra napjához kapcsolódó egész hetes programsorozat részeként a Díszítőművészeti Műhely is bemutatja munkáit - közük az országos versenyeket is megjárt alkotásokat - egy évindító kiállítás keretében. A csoport 1978-ban kezdte működését, az azóta eltelt évtizedek során számos díjjal ismerték el a munkájukat, emellett külföldi kiállításoknak, országos versenyeknek is rendszeres résztvevői.