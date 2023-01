Sorozatajánló 11 perce

The Last of Us: amikor testünk irányítását már nem mi uraljuk, akkor van baj

Nem vagyok nagy videójáték fan. De azzal még én is tisztában vagyok, hogy a The Last of Usnak volt az egyik legmeghatározóbb narratívája az előző évtizedben. Talán nem is volt olyan meglepő, hogy úgy döntöttek néhányan, hogy ebből kellene valami jó kis műsort csinálni. Szerencsére nem a filmes, hanem a sorozatos forma mellett tették le a voksot a készítők. És most nézzük is, hogy az első évad első része alapján milyen és milyennek ígérkezik az alkotás.

Forrás: HBO

A cikk a The Last of Us 1. évadának 1. részére vonatkozó SPOILEREKET tartalmaz! Már az első jelenet hidegrázós, pedig csak egy televíziósműsorba kapunk betekintést, amelyben egy kutató elméletét halhatjuk arról, hogy mi történne akkor, ha bizonyos gombák a globális felmelegedés hatására mutálódnának, de úgy, hogy még az emberi testhőmérsékletet is képesek lennének elviselni. A legszomorúbb az lenne ebben, hogy esélyünk sem lenne védekezni. Képesek lennének elfoglalni testünket, és irányítani minket. Ez az alapfelütése a játéknak és a sorozatnak is természetesen. Ezután kapunk egy hosszú bevezetőt a tényleges cselekményünk előtt.

Egy kislányt, Saraht követjük nyomon, miközben erősen sejtetik a készítők, hogy valami nincs rendben. Furcsa dolgok történnek, és tudjuk, hogy ez biztosan összefüggésben van azzal a bizonyos első jelenetbeli felvetéssel. Majd meg is történik a katasztrófa. Elszabadulnak a fertőzött emberek, akik, csak, hogy tisztázzuk nem zombik. Nem azért ölnek, hogy egyenek, hanem azért, hogy terjedjenek. Sarah az édesapjával, Joellel – aki a főhősünk lesz a későbbiekben –, valamint a nagybácsijával, Tommyval menekülnek. Kiutat akarnak találni a káoszból, de a pánik mindenhol és mindenkin eluralkodott. Ebben a zűrzavarban fut össze az édesapa és lánya egy katonával, aki nem hiszi el, hogy nem fertőződtek meg, pont ezért lő, amely nem Joelt, hanem lányát találja el, és életét is veszti. Ez a képsor azért is sikerült olyan erősre, mert nagyon rövid idő alatt képes volt a rendező szimpatikus karaktert kreálni Sarahból. Egy gyermek halála mindig erősebb hatással van a nézőre. Elég, ha rögtön az ezt követő jelentre ugrunk, ahol egy fertőzött gyermek betéved az elbarikádozott Boston területére, ahol a rendfenntartó szerv, a FEDRA emberei kedves szavak kíséretében halálos injekciót adnak be a gyermeknek, majd több halottal együtt elégetik. És itt fel is vetődik egy gondolat, mégpedig az, hogy a fertőzöttek csak egyfajta katalizátorként szolgálnak, amelyek előhozzák az emberek rossz lényét. Elveszítik moralitásukat. Kétségbeesésünkben vagy éppen haszonszerzési célból ölnek, és ebben a helyzetben a gyermekek sem védtelenek. Igazából elénk tárul egy olyan világ, amelyben nem különül el egymástól a fehér és a fekete, a jó és rossz. Itt a túlélés a cél, amiért bármit képesnek kell megtenni, az egyáltalán nem számít, hogy kinek a kárára. Amikor elkezdődött a szereplőválogatás a sorozatra, és Pedro Pascalt választották Joel karakterének megformálására elindult egyfajta ellenző hullám. Sokaknak nem tetszett, hogy egy dél-amerikai formál meg egy texasi férfit. Az első rész alapján azonban kiderül, hogy a chilei színész igenis jó választás volt. Megfelelően hozza a kiégett, megszomorodott apa szerepét, aki teljesen maga alá került a lány halálát követően, pont ezért vállal veszélyesebbnél-veszélyesebb melókat. Az első rész, és egyben a sorozat másik nagyon fontos karaktere, Ellie, a kis immunis. Egyelőre egy idegesítő és nem túl kedves karakter, persze ez a személyiség erősen eredhet abból a kegyetlen világból, amelyben nevelkedett. Fontos szerep jut a nyitóepizódban Tess karakterének is, akit Anna Torv játszik. Egy erős, férfias nőt kapunk személyében, aki Joel társa a történetben. Együtt csempészik ki Elliet a lezárt területről, hogy eljuttassák A-ból B-be. Az immunis szerepében tetszelgő Bella Ramseyt is sok támadás érte. Sértő megjegyzéseket kapott kinézetére, ami felveti azt a kérdést, hogy miért külső alapján ítélnek meg egy színésznőt. Hiszen, amit eddig láttunk a játékából azt csak dicsérni lehet, és annak pedig semmi köze a külsőjéhez. Nagyon biztatóan kezdett az első rész. A hangulat, a látvány erős, ami remélhetőleg nem lesz gyengébb részről-részre. A sorozat első jelenetei hozták az igazi izgalmakat. A zárás nem sikerült olyan ütősre – hőseink belevetik magukat az ismeretlenbe és ennyi – pedig a készítők megdobhattak volna minket egy nagyszerű függővéggel. De később hátha ezen is javítva lesz. The Last of Us

horror, thriller, dráma

HBO Max (minden hétfőn új epizód)

