Fővárosi előadásra készül a Pécsi Balett – március 29-én és 30-án este hét órától a MÜPA színpadán mutatják be Carmina Burana című produkciójukat.

Carl Orff örökbecsű muzsikáját a középkori vágánsköltészet gyöngyszemeit egyesítő gyűjtemény ihlette, Vincze Balázs koreográfiája azonban egyfajta örök érvényű tapasztalatot kíván bemutatni. – A zene magasztossága ihletet ad a koreográfusi vallomásra, amelyben önsorsrontó és elgépiesedett világunk kapcsán megnyilvánul az alkotó aggodalma az emberiségért, emberségünkért, erkölcsi megmaradásunkért, lelki üdvünkért – írja a társulat az előadásról.

A táncosok Paksra is ellátogatnak jövő hónapban, február 7-én fél tizenegytől a Csengey Dénes Kulturális Központban mutatják be Piroska és Farkas című mesebalettjüket.