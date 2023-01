A történet főhőse Emily, akinek mindene megvan, és épp a chilei hegyeket járja legjobb barátnőjével, Kristennel. Barátságuk erősebb, mint valaha. De utazásuk utolsó estéjén lakosztályukba visszaérve vér és törött üveg fogadja. Kristen elmondása szerint, a kedves, jóképű túrázó, akivel összemelegedtek a bárban, megtámadta őt, és ő önvédelemből leütötte. Ez az ütés pedig végzetes volt a túrázóra nézve. Ez a jelenet azonban sokkolóan ismerős Emilynek: tavalyi útjukon hasonlóképpen végezte egy másik férfi.

Hazaérve Emily mindent megtesz, hogy elfeledje a brutális haláleseteket. Beleveti magát a munkába, és új párkapcsolatba kezd. De Kristen váratlanul megjelenik, és felszínre hozza a traumákat. A barátnő a barátságuk újraélesztésén dolgozik, de Emilynek számot kell vetnie az életével. Égető kérdések bukkannak a felszínre, és már nem tudja mi az igaz, és hogy egyáltalán megbízhat-e Kristenben. Már az első pár oldalon érződik, hogy valami nincs rendben ezzel a barátsággal. Túlságosan szép, hogy igaz legyen, ami inkább hatott már ijesztőnek. És meg is történik a tragédia, ami még bizarrabbá teszi a kapcsolatukat. És egyszerűen nem érti az olvasó, hogy most pontosan mi is történik, főleg azt nem, hogy miért azt a bizonyos módot választják az egész dolog elintézéshez, amit papírra vetett az írónő. De érdekes fordulat volt, ami új pikantériát adott az eseményeknek, és jó táptalajt nyújtott a következő 300-400 oldalnak.

Ahogy haladunk előre a történetben egyre mélyebb bugyrait ismerjük meg ennek a barátságnak, és úgy vonja egyre inkább magába az olvasót is a történet, egyszerűen képtelenség letenni. Az izgalom és a feszültség fokozódik, és egyre inkább kíváncsivá válunk, hogy Emilynek sikerül-e kijutnia a csávából.

A történet végkimenetele sejthető, de nem is ez a legizgalmasabb benne, hanem az emberi kapcsolatok ábrázolása és a párbeszédek dinamikája. Illetve a gondolatok, amelyek a főhős fejében megjelennek, nemegyszer tévútra viszik az olvasót. Néha már abban sem vagyunk biztosak, hogy most ki a rossz és ki a jó, már ha ebben a történetben el lehet egyáltalán különíteni ezt a két végletet.

Ez a könyv engem meggyőzött arról, hogy Andrea Bartz ért a feszültség megteremtéséhez, és remélhetőleg nem ez az utolsó könyv, amelyet olvashatnak tőle a magyar olvasók.

A kötetből egyébként a Netflix készít filmet, ami remélhetőleg lesz épp ugyanolyan jó, mint az alapanyag.

Andrea Bartz: Itt sem voltunk

Thriller

Alexandra Kiadó, 2022