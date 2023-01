Ezen kívül többek között a június 24-i Város napja, a nyáresti FröccsMozik, valamint a tavaly népszerű pincesori Borsétányok is gazdagítják majd a rendezvények sorát. Ami a fellépőket illeti, több egyeztetés még folyamatban van, de a Rozé Fesztiválon a Valmar popduóval már biztosan találkozhatunk, a júliusi „Péntek Villány? Szombat is Villány!” hétvégén pedig a Kowalsky meg a Vega érkezik a bor városába.

Fotós: Zs.K.

Siklóson március 31-én kezdik a tavaszi-nyári szezont a kétnapos II. Siklósi Városnapokkal, amelynek két fő fellépőjét be is jelentette az Acona Rendezvényszervező vezetője, Béni Gábor. Az első napon az Első Emelet, a második napon pedig a Follow the Flow ad koncertet, és természetesen helyi együttesek, helyi kulturális csoportok is fellépnek majd a Felszabadulás utcán felállított színpadon. A másik nagy rendezvény az augusztus 11-13-ig tartó Siklósi Várfesztivál, melynek programjai még szervezés alatt állnak.