Zac Efronnal merülhetünk el a biológiai sokféleségben

Kapott hideget-meleget a Zac Efron nevével fémjelzett dokumentumsorozat, a Down to Earth első évada 2020-ban, ami a Netflix égisze alatt készült. Most pedig itt a második évad, aminek egésze Ausztrália területén játszódik.

Nekem is nehezen indult a kapcsolatom az alkotással. Hiába indított bakancslistám egyik országával, Izlanddal az első évad, azonban a két színész közötti dinamika nem volt meg, és egy igen sértő megjegyzést is elejtett Zac utazótársa, Darin Olien, ami miatt nem is akartam folytatni a sorozatot. De aztán – nem kis unszolásra – mégis adtam neki esélyt, és nem bántam meg! A részek előre haladtával javult a színvonal. Nem volt tökéletes, de mi számít annak? Viszont sok olyan információt adott, amelyekről nem tudtam, és olyan erősen voltak ezek tálalva, hogy mai napig emlékszem rájuk.

A második évadban Ausztráliát fedezi fel a két utazó és a stáb. Megismerkednek a gazdag biodiverzitással és kultúrával, valamint a védelmükre tett erőfeszítésekkel. Egy igazi gondolatébresztő utazásban vehetünk részt velük együtt. Egy sokszínű nép világa tárul elénk a szezonban, és sok olyan tevékenységgel kerülhetünk képbe, amelyeket a fenntarthatóság és a környezetvédelem jegyében tesznek. Találkozhatunk állatmentőkkel, akik a kihalás szélén álló erszényes ördögök védelmével foglalkoznak, vannak olyanok, akik a Nagy-korallzátony megóvásán munkálkodnak, mindezt azért, hogy az egész emberiségnek hasznára váljon. Hiszen, attól, hogy valami a világ másik végén pusztul el, ugyanúgy kihat a távolabbi területekre is. A környezetvédelmi munkálatok mellett azonban marad ideje a stábnak a szórakozásra és a kulináris élmények habzsolására is. Az általuk átélt impulzusok hatással vannak a nézőkre is, és nem egyszer átfut az a gondolat a fejekben, hogy el kell látogatni Ausztráliába. Zac Efron nem egy David Attenborough, nem is akar az lenni. De a mai fiatalokat talán a fiatal színész sokkal könnyebben meg tudja fogni, mint az idős, de annál képzettebb természettudós. Fontos, hogy az ifjú generáció rálásson a Föld problémáira, érdekelje őket, és egy ismert arccal ez manapság könnyebben elérhető. A sorozat pedig ösztönzőleg is hathat, hogy tegyenek valamit a környezetért, amelyben élnek és függ tőle az életük. Down to Earth with Zac Efron (Zac Efronnal a Föld körül) 2. évad

