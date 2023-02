A következő napokban, hetekben több település önkormányzata rendez farsangi mulatságot, ahová nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is jelmezben várják. Márokon minden évben nagy sikere van a felnőtt farsangnak, az elmúlt években a legötletesebb maskarákban vonultak fel a résztvevők. A programot az önkormányzat az idén február 18-án, 20 órától rendez meg a Faluházban. Lesz tombola, a jelmezverseny és zene is, utóbbiról a Happiness Duó gondoskodik.

Szintén február 18-án a Katádfai Művelődési Házban is farsangot rendeznek, a résztvevőket 13 órától várják. A jelmezes felvonulás első három helyezettje értékes díjazásban részesül, és egy felnőtt maskarást különdíjjal is megjutalmaznak. A mulatság végén a résztvevők kiszebábut égetnek, hogy elűzzék a telet, a betegségeket és a gondokat.

Rózsafán február 11-én a művelődési házban várják a maskarásokat az ifjúsági és felnőtt farsangra. Mindkét kategóriában az első három legötletesebb, legjobb jelmezt díjazzák.