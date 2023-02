A mai kor emberének, főleg Magyarországon, ahol már jó ideje nincs halálbüntetés, önmagában a téma is szokatlan. A kíváncsiságot azonban pont emiatt is felkelti a monodráma, amelyben Lang József, egykori Császári és Királyi Ítélet-végrehajtó visszaemlékezéseit ismerhetjük meg.

A legérdekesebb talán az, hogy mennyire természetesen beszél és gondol vissza tevékenységére a címszereplő. Magát az igazságszolgáltatás nemes végrehajtójának, az állam meghosszabbított kezének tartja. Folyamatosan meg is indokolja ezt, kifejti, az ő munkavégzése nyomán a lehető legrövidebb szenvedéssel sikerült megfojtani a felakasztott elítélteket. De az előadás vége felé haladva a beszámolók egyre sötétebb színezetet kapnak, rájövünk, Langot, még ha csak tudat alatt is, részint kimondatlanul, nem hagyják nyugodni az átéltek.

Monodrámára vállalkozni mind játszóként, mind nézőként kockázatos, hiszen azon az egyetlen színészen múlik az egész előadás sikere, vagy éppen kudarca. Stenczer Béla már a kezdetektől képes fenntartani a figyelmet.